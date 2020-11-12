رئيس وزراء إثيوبيا يعلن تحرير غرب تيجراى

ولفت إلى أن الجيش "حرر" الجزء الغربى من منطقة تيجراى حيث تقاتل القوات الاتحادية قوات من المنطقة منذ أسبوع.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أصدرت، الأربعاء قبل الماضي، توجيهاتها لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد من هجمات جبهة تحرير تيجراى، شمالى البلاد، عقب هجوم على معسكر للدفاع الوطني.
وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإثيوبى أن قواته سيطرت على مدينة الحمرة وضواحيها فى إقليم تيجراى.
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