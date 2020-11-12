تحطم مروحية تابعة لـ قوات حفظ السلام قرب جزيرة تيران ومقتل 7 جنود

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر أن مروحية تابعة لقوات حفظ السلام تحطمت، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة.

وأوضحت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر، أن القتلى هم 5 أمريكيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت الوكالات الأجنبية أن التحطم حدث قرب جزيرة تيران في البحر الأحمر ، وليست تابعة للقوات المسلحة المصرية.

ونفت وسائل الإعلام ما تردد من أنباء حول سقوط المروحية في سيناء.