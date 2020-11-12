الولايات المتحدة تسجل 144 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الخميس، تسجيل الولايات المتحدة 144 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد أحد كبار مستشاري الصحة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، أن البلاد في وضع مالي جيد لتحمل الإغلاق لأكثر من شهر في محاولة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال مايكل أوسترهولم في تصريحات نقلها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "عندما تنظر إلى معدل الادخار الشخصي في هذا البلد، فقد انتقل الآن من حوالي 8٪ إلى أكثر من 22٪، لدينا مجموعة كبيرة من الأموال التي يمكننا اقتراضها، أسعار الفائدة المنخفضة التاريخية من قبل الحكومة الفيدرالية ، يمكننا أن ندفع مقابل حزمة في الوقت الحالي لتغطية جميع الأجور، والأجور المفقودة للعمال الفرديين، وخسائرنا للشركات الصغيرة للشركات المتوسطة الحجم، ولولايات المدن، وحكومات المقاطعات".
وأضاف أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، أن هناك أفكارًا متباينة من حيث الإدراك العام "لما يدور حوله الإغلاق".
وتابع: "إذا فعلنا ذلك، فيمكننا أن نحبس أنفسنا لمدة أربعة إلى ستة أسابيع. وإذا فعلنا ذلك، يمكننا خفض الأرقام، كما فعلوا في آسيا، كما فعلوا في نيوزيلندا وأستراليا، ثم بعد ذلك سوف نرى أنفسنا، ونبحر في توافر اللقاح خلال الربع الأأول أو الثاني من العام المقبل، ونعود باقتصاد أكبر".
وتعهد بايدن، الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بإنهاء جائحة كورونا، ووعد "بالاستماع إلى العلماء" للسيطرة عليه.
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