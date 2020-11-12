بعد تحذير واشنطن.. وزير الدفاع التركي: لا نزال مستعدون لمناقشة المخاوف من منظومة الدفاع S-400

ساهم قرار أنقرة في عام 2017 بشراء نظام دفاع جوي روسي الصنع في حدوث تدهور حاد في العلاقات التركية الأمريكية.

وعلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا لا تزال مستعدة لمناقشة مسألة التوافق التقني لأنظمة الدفاع الجوي إس -400 مع الطائرات المقاتلة الأمريكية المتقدمة من الجيل الخامس إف -35.

وأدانت واشنطن "بأشد العبارات" اختبار تركيا لأنظمة إس -400. وفي غضون ذلك ، حذر الناتو من أن نظام الدفاع الجوي يشكل "مخاطر" على طائرات الحلفاء.

وأضاف وزير الدفاع التركي قائلا "نحن على استعداد لمناقشة أي مخاوف مع الولايات المتحدة بشأن التوافق التقني لـ S-400 مع F-35. ونقلت شبكة سي إن إن تورك عن أكار تصريحاته في هذا الصدد.

ووفقًا لوزير الدفاع التركي، كانت بلاده حريصة على ضمان التشغيل الآمن لطائرات F-35 لأنها "ليست مجرد عميل لبرنامج F-35" ، ولكنها دولة شريكة ، مما يجعل "سلامة F-35 مثل مهم لتركيا كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة ".

وطردت واشنطن تركيا من برنامج F-35 في منتصف عام 2019 فيما يتعلق بشراء S-400 ، وهددت مرارًا بفرض عقوبات على حليفها ما لم تشحن أنقرة دفاعاتها الجوية الروسية الصنع إلى روسيا.

ورفضت السلطات التركية تكتيكات الضغط التي تتبعها واشنطن. في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) ، اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان السلطات الأمريكية بعدم إدراك "من تتعامل معه" ، وحث أمريكا على تجاوز الأمر وفرض عقوبات على أنقرة بأي عقوبات تتعلق بنظام S-400 لديها. واشتكت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو مرارًا وتكرارًا من المشكلات الفنية المزعومة التي تسببها S-400 لطائرات التحالف الحربية. في أواخر أكتوبر ، حذرت واشنطن من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" على "العلاقة الأمنية" بين الولايات المتحدة وتركيا إذا واصلت أنقرة المضي قدمًا في أنشطة اختبار S-400.

وامتنع المسؤولون الأمريكيون عمومًا عن تحديد ما يجعله بالضبط حول S-400 يشكل خطرًا على F-35 ، على الرغم من أن المراقبين قد اقترحوا أن الخلاف قد يكون مرتبطًا بالقدرة المزعومة لنظام الدفاع الجوي الروسي على اكتشاف عيوب التصميم المحتملة للطائرة باهظة الثمن. . تتمثل إحدى مزايا النظام المفترضة في عدم وجود "مفتاح القتل" الذي من شأنه أن يسمح لواشنطن أو حلفائها بإلغاء تنشيط الدفاعات الجوية التركية في لحظة في حالة نشوب صراع.