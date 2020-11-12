انهيار جديد.. الاحتياطي النقدي الأجنبي التركي يفقد 345 مليون دولار

كشفت بيانات رسمية تركية، اليوم الخميس، فقدان البنك المركزي التركي مبلغ 345 مليون دولار من احتياطي النقد الأجنبي في أسبوع واحد.
ووفقا لما نشرته صحيفة زمان التركية المعارضة انخفض إجمالي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي في 6 نوفمبر الماضي بمقدار 345 مليون دولار.
ووصل إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي في تركيا إلى 41 مليارا و914 مليون دولار، فيما كان إجمالي الاحتياطي قبل الخسائر 42 مليارا و259 مليون دولار.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن قبول استقالة وزير المالية السابق وصهره البراء ألبيرق، وعين بدلا منه لطفي ألوان.
وتشهد العملة التركية المحلية "الليرة" انهيارا تاريخيا خلال الفترة الماضية، بسبب السياسيات النقدية الفاشلة لأردوغان خلال الفترة الماضية.
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