البرلمان العربي يطالب بملاحقة منفذى حادث السفارة السعودية بهولندا

أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، فى مدينة لاهاى الهولندية . ودعا رئيس البرلمان العربي الى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة. وأكد رئيس البرلمان العربي وقوفه التام وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها .

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