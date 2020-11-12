الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على فنزويلا

أعلن المجلس الأوروبي عن تمديد العقوبات المفروضة على فنزويلا لمدة عام، حتى 14 نوفمبر 2021.

قال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، اليوم الخميس إنه "مدد نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد فنزويلا لمدة عام واحد ، حتى 14 نوفمبر 2021".

وبحسب البيان، فإن الإجراءات تشمل فرض حظر على الأسلحة والمعدات للقمع الداخلي ، بالإضافة إلى حظر السفر وتجميد الأصول على 36 فردًا مدرجين في القائمة في مناصب رسمية 'المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الديمقراطية، وسيادة القانون.

وفي نهاية يونيو، قام مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمة المسؤولين الفنزويليين الخاضعين لعقوبات بسبب "دورهم في الإجراءات والقرارات التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا ''، مضيفًا إليها 11 اسمًا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمسؤولين الفنزويليين.

وأدانت كاراكاس ضغوط الاتحاد الأوروبي على الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وأمر الرئيس نيكولاس مادورو بطرد دبلوماسية الاتحاد الأوروبي إيزابيل بريلهانت بيدروسا من فنزويلا ، قائلًا إن الأمة لن تتسامح بعد الآن مع "الاستعمار الأوروبي ضد فنزويلا"، لكن القرار تراجع.

وتم اتخاذ تدابير عقابية للاتحاد الأوروبي ضد فنزويلا في نوفمبر 2017.

وتشمل هذه حظر الأسلحة، وكذلك حظر السفر وتجميد الأصول على عدد من المسؤولين الفنزويليين.