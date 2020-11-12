ارتفاع ضحايا تحطم مروحية لقوات حفظ السلام بالبحر الأحمر إلى 8 قتلى

أعلنت قوات حفظ السلام، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى تحطم مروحية قوات حفظ السلام في البحر الأحمر، إلى 8 قتلى، من بينهم 6 أمريكيين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر أن مروحية تابعة لقوات حفظ السلام تحطمت، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 8 جنود من جنسيات مختلفة.

وأوضحت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر، أن القتلى هم 6 أمريكيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت الوكالات الأجنبية أن التحطم حدث قرب جزيرة تيران في البحر الأحمر ، وأن المروحية ليست تابعة للقوات المسلحة المصرية.

ونفت وسائل الإعلام ما تردد من أنباء حول سقوط المروحية في سيناء.