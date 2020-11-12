خطوات تسجيل الدخول مباشر للأفراد الراجحي 1442، يوفر لكم بنك الراجحي البنك المفضل لدى الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية خدمة مباشر الأفراد تلك الخدمة التي تمكنك من الحصول على العديد من المميزات والخدمات بشكل إلكتروني، مباشر للأفراد هو الحساب الذي يجعلك أكثر قربا إلى بنك الراجحي كبديل عن الوقت الضائع في الذهاب نحو فروع البنك من أجل الاستفادة من الخدمات التي يوفرها لكم، لذلك نعرض لك عزيزي القاريء في السطور القادمة خطوات التسجيل في مباشر للأفراد، فقط تابعنا. خطوات التسجيل في مباشر الراجحي للأفراد عليك التسجيل على موقع الراجحي مباشر للأفراد.

بعد ذلك انظر إلى الصفحة في أعلى اليسار واضغط على أيقونة “مباشر الأفراد” ويوجد بها علامة شخص.

بعدها قم بالتسجيل في الخدمات الإلكترونية للبنك.

يقوم بنك الراجحي بالتحقق من رقم الهاتف الخاص بك من خلال بطاقة الصراف الآلي لكل عميل.

يطلب بعد ذلك إدخال كامل بياناتك على الحساب مثل رقم الصراف الآلي، الرقم السري، رقم الحساب.

بعد قيامك بتسجيل كامل البيانات عليك الضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالضغط على مباشر الأفراد ليطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وكذلك البريد الإلكتروني واضغط على استمرار.

بعد إدخال البريد الإلكتروني سيرسل إليك البنك رمز التأكيد.

أدخل رمز التأكيد حتى يتم تأكيد هويتك وضمان الأمان والخصوصية لك.

في النهاية قم بالضغط على التالي لتظهر أمامك صفحة تشير بإنهاء تسجيل حسابك. خطوات التسجيل في مباشر الراجحي للأفراد تعرف على: تمويل وطني من بنك الراجحي للمواطن والمقيم خلال 30 دقيقة فقط! خدمات حساب مباشر للأفراد عمل كشف حساب لك بشكل أسرع بدون الذهاب إلى البنك أو أحد فروعه.

الاطلاع على مختلف الخدمات التي يوفرها البنك لتستفيد منها.

التقديم على التمويل والقروض المتاح على البنك. خدمات حساب مباشر للأفراد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تسجيل الدخول مباشر للأفراد الراجحي 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.