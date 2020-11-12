تمويل شخصي بدون وظيفة وبدون كفيل يصل الي 250 ألف من بنك الاستثمار

تمويل شخصي بدون وظيفة وبدون كفيل يصل الي 250 ألف، حيث يكثر البحث في تلك الأيام عن تمويل شخصي بشروط ميسرة وذلك للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد واتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعطل كثير من المصالح مما أدي الي الهبوط بالمستوى الاقتصادي للفرد والمجتمع، لذلك فقد نقدم لكم من خلال موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني الإخباري” شروط الحصول علي تمويل شخصي من بدون وظيفة وبدون كفيل من بنك الاستثمار العربي وأهم مزاياه. شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون وظيفة يصل الي 250 ألف من بنك الاستثمار العربي يشترط أن يكون العميل المتقدم من اجل الحصول علي التمويل مواطن مصري الجنسية. يشترط ألا يقل عمر العميل المتقدم من اجل الحصول علي التمويل عن 21 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً. شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون وظيفة يصل الي 250 ألف من بنك الاستثمار العربي المزايا: تمويل شخصي بدون وظيفة. يوفر بنك الاستثمار العربي تمويل شخصي يبدأ من 10 ألالاف كحد أدني، ويصل الي 250 ألف كحد أقصي، ويحصل بنك الاستثمار علي 21 في المئة من تحويل الراتب كفوائد، و 24 في المئة في حالة عدم تحويل الراتب الشهري. تصل فترة السداد الي 7 أعوام من الحصول علي التمويل من بنك الاستثمار العربي. يوفر بنك الاستثمار بطاقة ائتمان خاصة بالعميل عند الحصول علي التمويل، كما يوفر أيضاً بند لتحويل الراتب الشهري. مزايا الحصول علي تمويل شخصي بدون وظيفة من البنك الأهلي اليوناني تدعم قروض البنك الأهلي اليوناني الشباب. تمويل شخصي بدون وظيفة. يوفر البنك الأهلي اليوناني تمويل شخصي بمبلغ يبدأ من 3000 ويصل الي 300 ألف. يوفر البنك الأهلي اليوناني فترة سداد تبدأ من 6 شهور وتصل الي 7 أعوام. يوفر البنك الأهلي تأمين تكافلي علي حياة المقترض، حيث يعفي البنك أهالي العميل المقترض من السداد في حالة وفاة المقترض لا قدر الله تعالي. يوفر البنك الأهلي بطاقة خصم فيزا إلكترونياً للعميل المقترض. يوفر البنك الأهلي اليوناني تمويل شخصي دون الاشتراط بوجود وظيفة. يتمكن العميل المقترض من السداد من أي فرع من فروع البنك الهلي اليوناني، ولا يشترط الذهاب الي الفرع الرئيسي. يشترط علي المقترض توفير إيصال كهرباء، أو إيصال مياه، أو إيصال غاز بشرط ألا يكون مر عليه ثلاثة أشهر. مزايا الحصول علي تمويل شخصي بدون وظيفة من البنك الأهلي اليوناني

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