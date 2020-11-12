رابط حجز موعد وزارة الكهرباء والماء الكويتية

يعتبر حجز موعد وزارة الكهرباء والماء بالكويت من أهم الخدمات التي تقوم وزارة الكهرباء والماء الكويتية بتقديمها، وذلك للحد من تفشي العدوى ومختلف الأوبئة، وكذلك توفير الكثير من الوقت والجهد والانتظار، وتنظيم المواطنين والمواعيد المخصصة لكل مواطن وذلك حفاظا على التباعد الاجتماعي.

حجز موعد وزارة الكهرباء والماء

أتاحت وزارة الكهرباء والماء للأفراد والشركات العديد من الخدمات الهامة والتي من أهمها إمكانية الاستفادة من الطلبات المقدمة الخاصة بقطع التيار الكهربائي أو الخاصة بنقل عدادات الكهرباء من مكان لآخر، بالإضافة إلى الطلبات الخاصة بتقوية التيار الكهربائي أو إضافة عدادات.

كما تقوم الوزارة بتقديم العديد من الخدمات الخاصة بالمياه من أهمها :

إرسال الطلبات الخاصة بقطع المياه. الطلبات الخاصة بتوصيل المياه إلى مكان جديد. نقل الملكية الخاصة بالمرفق. الإبلاغ عن تعطل أحد العدادات إمكانية سداد الاشتراكات والفواتير. الاشتراك في الخدمة الخاصة بالرسائل النصية. القيام بإصدار براءة ذمة المستهلك. معرفة تكلفة تركيب العداد وكذلك قيمة التأمين الخاصة به.

كل الخدمات التي قمنا بذكرها يجب على المستهلك أن يقوم بزيارة شركة الكهرباء والماء وهو ما يستلزم حجز موعد.

طريقة حجز موعد وزارة الكهرباء والماء

قامت وزارة الكهرباء والماء بالكويت بتخصيص موقع إلكتروني يمكن من خلاله أن يقوم المستهلك بحجز موعد في أي قسم من أقسام الوزارة، ويمكن للمواطنين أن يقوموا بحجز الموعد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم المستخدم بالدخول إلى الرابط الخاص بوزارة الكهرباء والماء.

يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة حجز موعد، والموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع، والتي تظهر من قائمة “اتصل بنا”.

يتم الضغط على الاختيار الأول نظام حجز المواعيد، ليقوم الموقع بفتح صفحة جديدة.

يتم كتابة البيانات الخاصة بالمستخدم في المكان المخصص لذلك مع ذكر صفة المستخدم.

يقوم المستخدم باختيار سبب الزيارة والقسم المختص بالموضوع الذي يرغب في عمله.

يتولى المستخدم تحديد الوقت والتاريخ المناسب ثم الضغط على كلمة إرسال الطلب.

طريقة دفع فواتير الكهرباء

وفرت وزارة الكهرباء الكويتية خدمة دفع فواتير الكهرباء عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك للأفراد والشركات عن طريق اتباع خطوات بسيطة، فبمجرد قيام المستخدم بإدخال البيانات الخاص بالمستخدم يمكن أن يتم الاستعلام عن قيمة الفواتير الخاصة به ودفعها، وممكن أن يتم تحميل التطبيق الخاص بوزارة الكهرباء الكويتية على الهاتف الجوال في حالة دعمه لخدمة أب ستور أو جوجل بلاي.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالكويت

يمكن عن طريق اتباع خطوات بسيطة أن يتم دفع الفاتورة كالتالي:

يتم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء. الضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات الموجودة أعلى الشاشة، ويتم اختيار نظام الدفع، تظهر شاشة خاصة بخدمات الدفع الإلكتروني سواء للمستهلك والشركات. في حالة رغبة المستخدم في القيام بدفع فاتورة الكهرباء يتم التسجيل في الخدمة أولا وإدخال البيانات المطلوبة والتي من أهمها رقم حساب القود الحماية ورقم الحساب وكتابة كلمة المرور.

رقم شركة الماء والكهرباء

تعمل وزارة الكهرباء والماء بتفعيل العديد من الخدمات تسهيلا على المواطنين والوافدين في الحصول على كافة الخدمات التي يتم تقديمها، وذلك عن طريق تفعيل الأرقام الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى العديد من قنوات التواصل: