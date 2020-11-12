الاحتلال يعتقل المئات من الفلسطينيين خلال شهر

الاحتلال يعتقل المئات من الفلسطينيين خلال شهرتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث وصل عددهم خلال شهر أكتوبر الماضي 446 مواطنًا فلسطينيًا، من الأرض الفلسطينية المحتلة، من بينهم 63 طفلًا، و16 أمرأة.

وذكرت مؤسسات الأسرى وحقوق الانسان وهي "هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– سلوان"، في تقرير صدر عنها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 200 مواطن فلسطيني من القدس، و34 من رام الله والبيرة، و70 مواطنًا فلسطينيًا من الخليل، و34 مواطنًا فلسطينيًا من جنين.

وأوضحت المؤسسات أن الاحتلال اعتقل 37 مواطنًا فلسطينيًا من بيت لحم، و27 من نابلس، و10 من طولكرم، و17 من قلقيلية، ومواطنين فلسطينيين من أريحا، و8 من طوباس، ومواطنين فلسطينيين من سلفيت، إضافة إلى 5 مواطنين فلسطينيين من قطاع غزة.

وذكرت أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ خلال شهر أكتوبر، 4500 أسير، بينهم 40 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال 170، والإداريين 370، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 68 أمر اعتقال إداري، من بينها 38 أمرًا جديدًا، و30 أمر تمديد.

وتضمن التقرير الصادر عن المؤسسات، رصدًا لأهم سياسات الاحتلال التي نفذها بحق الأسرى والمعتقلين خلال أكتوبر، أبرزها العزل الانفرادي، واستمرار عمليات الاعتقال الممنهجة خاصة في القدس، وحرمان المئات من الأسرى من الزيارة.