أخبار اليمن : الأمم المتحدة تدعو الى حماية للصحفيين وتوفير الظروف المواتية لممارسة مهامهم

الأمم المتحدة تدعو الى حماية للصحفيين وتوفير الظروف المواتية لممارسة مهامهمأعربت الأمم المتحدة اليوم، عن قلقها البالغ بشأن الهجمات المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي حول العالم، بما في ذلك في مناطق الصراعات.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، "كل الهجمات وأعمال القتل ضد الصحفيين"، داعيا الى "تضافر الجهود للتصدي لانتشار الإفلات من العقاب على مثل تلك الجرائم".

ودعا غوتيريش كل أطراف الصراع والمجتمع الدولي بأسره إلى حماية الصحفيين وتوفير الظروف المواتية لممارسة مهنتهم.

وذكر أن "الدور الأساسي للصحفيين هو ضمان توفر المعلومات الموثوق بها. وهذا الدور حيوي لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان".

وأشار الأمين العام إلى أن "الصحفيين المدنيين المشاركين في مهمات مهنية في مناطق الصراع المسلح، يجب أن يتمتعوا بالاحترام والحماية، وفق القانون الإنساني الدولي.

وكانت منظمة اليونسكو، وثقت عامي 2018-2019، مقتل 67 صحفيا في دول تشهد صراعات مسلحة، منهم 23 كانوا منخرطين بشكل مباشر في تغطية الصراع.*وكالات

