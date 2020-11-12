رغم استقالته| المعارضة: صهر أردوغان لا يزال مهيمنًا على صندوق الثروة السيادي

سعى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا لتوضيح الدور المستمر لوزير المالية السابق بيرات البيرق في صندوق الثروة السيادية للبلاد بعد استقالته من الحكومة، حسبما ذكرت صحيفة "جازيت دوفار" اليوم الخميس.

واستقال البيرق، صهر ترامب، بشكل غير متوقع من منصبه وزيرا للمالية وسط سحابة من الغموض الأحد الماضي مدعيا معاناته من مشاكل صحية.

ولم يُدل البيرق بأي تصريحات علنية أخرى بعد، وترك الرحيل المفاجئ لصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان يُرجح إليه كخليفة في المستقبل، أسئلة مهمة دون إجابة.

وذكرت صحيفة "دوفار" إن نائب حزب الشعب الجمهوري، أحمد وهبي بكرليوج، أثار في سلسلة من الأسئلة البرلمانية، دور البيرق في مؤسسات الدولة الأخرى ، وأبرزها صندوق الثروة السيادية التركي.

وتأسس صندوق الثروة التركي (TVF) في عام 2016 ، في الوقت الذي كان فيه أردوغان يسعى إلى تعزيز سيطرته بعد محاولة الانقلاب ، والحصول على حصة في العديد من الشركات الأكثر أهمية في البلاد ، وحصل مؤخرًا على السيطرة الشاملة على شركة تركسل ، أكبر شركة في تركيا. مزود الإنترنت المحمول.

وواجه الصندوق اتهامات متكررة بالتدخل السياسي بسبب الدور القيادي الذي لعبه أردوغان وأعضاء آخرون في حكومته.

في وقت سابق من العام الجاري، قال الرئيس التنفيذي لـ TVF ظافر سونميز لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إنه على "اتصال يومي" مع وزير المالية آنذاك البيرق، الذي لا يزال مدرجًا كنائب لرئيس الصندوق على الرغم من استقالته.

وقال دوفار إن باكيرليوج ألقى باللوم على الأداء الضعيف لإدارة الصندوق، بما في ذلك البيرق، مشيرًا إلى الارتفاع السريع في الديون التي يحتفظ بها الصندوق إلى 284.2 مليار ليرة تركية العام الماضي من 194.6 مليار ليرة في عام 2018.

وسأل نائب الرئيس فؤاد أوقطاي عما إذا كان البيرق يواصل شغل منصب في TVF بعد استقالته وما هو التعويض الذي سيكون مستحقًا له في حالة تنحيه أو فصله.