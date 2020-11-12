الصحة العالمية تضيف لقاح "سبوتنيك V" الروسي للعقارات الموصى بها

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان إنها قد تضيف لقاح فيروس كورونا الروسي Sputnik V إلى قائمة اللقاحات الموصى بها للاستخدام في حالات الطوارئ إذا استوفى العقار المعايير اللازمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية على اتصال بمعهد أبحاث الجمالية لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، الذي أعرب عن رغبته في التقدم بطلب للحصول على قائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ، ونتطلع إلى تلقي البيانات الخاصة بلقاح سبوتنيك الخامس المرشح. إذا تبين أن المنتج المقدم للتقييم يلبي معايير الإدراج ، فإن منظمة الصحة العالمية ستنشر النتائج على نطاق واسع.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن عملية تقديم البيانات عن الأدوية للتأهيل المسبق أو إدراجها للاستخدام في حالات الطوارئ كانت عملية سرية. تعتمد الفترة الزمنية اللازمة لتقييم البيانات الواردة من الشركة المصنعة للقاح على جودة البيانات ومدى استيفائها لمعايير منظمة الصحة العالمية.

ولم تؤهل منظمة الصحة العالمية بعد أي لقاح لفيروس كوفيد 19 للاستخدام في حالات الطوارئ، ويضمن التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المستخدمة في برامج التحصين آمنة وفعالة وفعالة وأنها تلبي المعايير التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لممارسات التصنيع الجيدة والممارسات السريرية الجيدة.

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت روسيا أن لقاح فيروس كورونا "Sputnik V" قد أظهر فعالية بنسبة 92٪ بناءً على التحليل المؤقت الأول الذي تم الحصول عليه بعد 21 يومًا من تلقي المتطوعين للحقن الأول.