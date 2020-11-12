نانسي بيلوسي ترد على مزاعم ترامب: جو بايدن جاء بتفويضنا له

أصرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على أن نتائج الانتخابات الرئاسية أثبتت أن الرئيس المنتخب جو بايدن لديه "تفويض" لمتابعة أجندته.

وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحفي في الكابيتول هيل اليوم الخميس: "ما حصل عليه جو بايدن في هذه الانتخابات كان تفويضًا".

ولفتت إلى أن الحزب الجمهوري لا يزال يرفض قبول خسارة الانتخابات، مؤكدة أن بايدن سينجح في نقل السلطة لامتلاكه الخبرة الكافية.

وعارض الجمهوريون هذا التأكيد، مشيرين إلى مكاسبهم في مجلس النواب الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، جدد أمس الأربعاء، مزاعمه، حول تزوير نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتي أظهرت فوز منافسه جو بايدن.

وأعاد ترامب نشر تغريدة لـ"سكوت آدامز"، فنان القصص المصورة يقول فيها "يتم غسل دماغك لقبول نتائج الانتخابات على أنها عادلة.. سيتم إخبارك أن الأشخاص السيئين فقط هم من يشككون في هذا الموقف، وأنه سيتم محاسبتك على الشك".

من جهته، علق ترامب على التغريدة: "لن يقبل الشعب هذه الانتخابات المزورة".

ووضع موقع "تويتر" علامة تحذيرية على تغريدة ترامب، التي وصف خلالها الانتخابات بالمزورة.