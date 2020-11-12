أول تعيين في فريقه.. بايدن يختار مستشاره رون كلين كبيرا لموظفي البيت الأبيض

بدأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، العمل على تكوين فريق عمله في الوقت الذي لا يزال فيه سلفه المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الأمريكية.

ووفقًا لوكالة "فرانس 24"، اختار جو بايدن، مستشاره ومساعده الديمقراطي رون كلين لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

وقال بايدن إنه اختار رون كلين، لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة، في أول تعيين يُقدم عليه الرئيس المنتخب الذي سيتولى السلطة في 20 يناير المقبل.

وكان كلين، الديمقراطي المحنك البالغ من العمر 59 عامًا، يشغل منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائبا للرئيس باراك أوباما.

وقال بايدن عنه "كان بالنسبة لي لا يقدّر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معًا".

وأضاف أن "خبرته العميقة والمتنوعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا".