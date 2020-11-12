الأمم المتحدة: إثيوبيا على شفا حرب أهلية بسبب قرار آبي أحمد

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من دخول إثيوبيا حربا أهلية، بسبب العمليات العسكرية التي يشنها رئيس الوزراء آبي أحمد ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي، تلك الجامعة التي تسيطر على إقليم تيجراي شمال إثيوبيا.

وقال البيان الصادر عن الأمم المتحدة إن إثيوبيا على شفا صراع يمكن أن يجر المنطقة بأكملها إلى مصير سيئ.

وأضافت أن إقليم تيجراي كان يحكم البلاد حتى عام 2012، واندلع الصراع عقب تولي رئيس الوزراء آبي أحمد الحكم، وقام بحل الائتلاف الحاكم للجبهة الشعبية الثورية، وفي النهاية فقدت جبهة التحرير الشعبية الأثيوبية النفوذ الذي كانت تتمتع به من قبل.

وفي غضون ذلك، أجرى آبي سلسلة من الإصلاحات الهادفة في الداخل ودخل أيضًا في اتفاقية سلام مع إريتريا، خصم إثيوبيا القديم. ولهذا، مُنح آبي جائزة نوبل للسلام في عام 2019.

واتهم زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي، ديبريتسيون جبريمايكل، اليوم الخميس، القوات الاتحادية والحكومة بشن غارات جوية تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين في الإقليم خلال الايام القليلة الماضية، مؤكدا دفاعه عن الشعب.

وأكد زعيم الإقليم وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء على أنه لا يمكن خضوع إقليم تيجراي بواسطة السكين، على حد وصفه.

وقالت رويترز إن القتال الدائر بين القوات الحكومية من ناحية، وإقليم تيجراي الإثيوبي من ناحية أخرى يهدد استقرار البلاد، والقرن الأفريقي بكامله.