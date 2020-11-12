تمويل فوري تقاعدي يصل الي 500.000 ريال سعودي براتب 2000 ريال فقط

يقدم بنك سامبا السعودي العديد من التمويلات الشخصية ويختلف أنواع التمويلات، حيث يقدم بنك سامبا السعودي تمويل تقاعدي يصل الي 500.000 ريال سعودي، وبراتب 2000 ريال فقط وبدون ضمانات، حيث يعتبر بنك سامبا السعودي من افضل البنوك بالمملكة العربية السعودية، والذي يقدم افضل الخدمات التمويلية، والتي يرغب الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية في الحصول علي تمويل من بنك ساميا، حيث يمتلك بنك سامبا العديد من المميزات في تقديم تمويلاته، ومن أهمها ما يتميز به انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقدم بنك سامبا السعودي تمويله بفترة سداد مريحة تصل الي خمس سنوات من بعد الحصول علية، ويمكن أيضا للمواطن المستفيد الحصول علي تمويل اخر بشرط أن يتم سداد التمويل المحصول علية بنسبة 30%، ولذا سوف نتعرف معكم من خلال موضعنا هذا كيفية الحصول علي تمويل تقاعدي من بنك سامبا السعودي كيفية الحصول علي تمويل تقاعدي من بنك سامبا السعودي والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.

شروط الحصول علي تمويل تقاعدي من بنك سامبا السعودي

حدد بنك سامبا بعض الشروط التي يجب توافرها لدي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي للمتقاعدين بالمملكة، وذلك يجب أن لا يقل عمر العميل المتقاعد عن 40 عاما وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي من بنك سامبا السعودي، يجب أن لا يقل الراتب الشهري للعميل عن 2000 ريال سعودي كحد ادني، يجب أن يكون العميل المتقاعد مشترك في المؤسسة العامة للتقاعد.

المستندات المطلوبة للحصول علي تمويل التقاعدي من بنك سامبا

يمكن الحصول علي تمويل من بنك سامبا السعودي بكل سهولة ولاكن يشترط البنك أن يتوفر لدي العميل المتقاعد جميع المستندات والشروط التي قام البنك بتحديدها وهي كالتالي:

يجب إحضار بطاقة الهوية الشخصية للعميل وان تكون سارية المفعول. يجب أن يتوفر خطاب رسمي من جهة التقاعد الخاصة بالمتقدم المتقاعد تحث علي تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم.

مميزات تمويل التقاعدي من بنك سامبا السعودي

يمتلك بنك سامبا السعودي العديد من المميزات في تقديم تمويلاته، حيث يعتبر بنك سامبا السعودي من اهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والتي يقدم العديد من الخدمات التمويلية، حيث يصل التمويل التقاعدي الي 500.000 ريال سعودي وبراتب 200 ريال فقط وبدون ضمانات، ويتميز أيضا أن تمويلاته فورية، ويتم تحويل المبلغ سريع دون تأخير أو تأـجيل الوقت، ويمكن أيضا الحصول علي تمويل اخر ولاكن بشرط أن يتمم تسديد 30% من القرض.