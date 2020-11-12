غادة والى توجه بخفض علم الأمم المتحدة بفيينا حدادا على رئيس وزراء البحرين

وجهت غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة، بخفض علم الأمم المتحدة على مقرها فى فيينا حدادًا على وفاة رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.





وكانت والى قد نعت الفقيد فى برقية موجهة لعاهل البحرين، معبرة عن خالص التعازى للمملكة حكومة وشعبا. وتوفى رئيس الوزراء البحرينى أمس الخميس، ونعى الديوان الملكى البحرينى رسميا الفقيد الذى توفى فى مستشفى مايو كلينك فى الولايات المتحدة الأمريكية. وأمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين بإعلان الحداد الرسمى أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل فى الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام.

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