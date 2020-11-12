لافروف : إدارة ترامب لا تحتاج إلى أعذار لفرض عقوبات على روسيا

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن تصريح لافروف فى مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية حول القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولى، قوله إن إدارة ترامب لا تحتاج إلى عذر خاص لفرض عقوبات على موسكو، لذلك قد تفرض بسهولة عقوبات جديدة على روسيا قبل نهاية فترته الرئاسية، تمامًا مثلما حدث فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأضاف أن "إدارة ترامب لا تحتاج إلى انتظار انتهاء تفويضها لفرض عقوبات على روسيا".. مشيرا إلى أنه "وفقًا للبيانات الموجودة فى حوزة وزارة الخارجية الروسية، فإن ترامب فرض عقوبات على روسيا 46 مرة خلال فترة ولايته".

ولفت لافروف إلى أنه "ربما يكون هذا رقمًا قياسيًا للعقوبات ضد روسيا فى فترة أربع سنوات، وهذا رقم قياسى مطلق بالتأكيد، لم تجد إدارة ترامب صعوبة فى فرض مثل هذه العقوبات دون أى سبب".