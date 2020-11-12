ديمقراطي محنك وعمل مع بايدن لسنوات.. من هو رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض الجديد

بدأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، العمل على تكوين فريق عمله في الوقت الذي لا يزال فيه سلفه المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الأمريكية.

ووفقًا لوكالة "فرانس 24"، اختار جو بايدن، مستشاره ومساعده الديمقراطي رون كلين لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

وقال بايدن إنه اختار رون كلين، لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة، في أول تعيين يُقدم عليه الرئيس المنتخب الذي سيتولى السلطة في 20 يناير المقبل.

وكان كلين، الديمقراطي المحنك البالغ من العمر 59 عامًا، يشغل منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائبا للرئيس باراك أوباما.

وقال بايدن عنه "كان بالنسبة لي لا يقدّر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معًا".

وأضاف أن "خبرته العميقة والمتنوعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا".

وبدأ مشوار كلين مع الرئيس المنتخب إلى ما قبل تولي بايدن، إذ إن الرجلين عملا سويًا حين كان بايدن رئيسًا للجنة العدل في مجلس الشيوخ. كما كان كلين كبيرًا لموظفي نائب الرئيس الديموقراطي السابق آل جور.

وفي عهد أوباما، تولى رون كلين مهمة تنسيق إدارة البيت الأبيض لأزمة إيبولا في 2014.

فيما أكد كلين أن قرار تعيينه كبيرًا لموظفي البيت الأبيض منحه "شرف العمر"، مضيفا أنه يتطلع إلى مساعدة بايدن ونائبته كامالا هاريس في جمع فريق موهوب ومتنوّع للعمل في الإدارة، لتنفيذ مشاريعهما التغييرية الطموحة، والسعي إلى جسر الانقسامات في بلدنا".