التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة حوثية مفخخة تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" حوثية في الأجواء اليمنية في اتجاه السعودية.

وحذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي ومسؤولان أمميان أمام مجلس الأمن الدولي من تفاقم الأزمة في اليمن الذي بات على شفير المجاعة.

وخلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية اليوم الخميس، قال بيسلي الذي يدير البرنامج الأممي الذي فاز هذا العام بجائزة نوبل للسلام إن "المجاعة هي حقا احتمال بالغ الخطورة.. أضواء التحذير تومض، وليس بالأصفر بل بالأحمر".

وأضاف بيسلي: "لتجنب المجاعة نحن نحتاج إلى 2,6 مليار دولار للعام 2021"، و"يتعين علينا التحرك الآن وإلا سيموت الناس"، مطالبًا مجلس الأمن بـ"إعطاء الأمل للشعب اليمني. وعدم التخلي عنه، والتحذير قبل فوات الأوان".

وقدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك شرحا مفصّلا لسفراء الدول الأعضاء في المجلس المعاناة الرهيبة التي تسبّبها المجاعة لدى الإنسان من هلوسات ونوبات وصولًا إلى الموت، مبدئيًا استياءه لغياب رؤية واضحة في اليمن.

وقال لوكوك إن اليمنيين لا يعانون من الجوع إنهم يتضورون جوعًا"، مذكرا بأنّه سبق أن تم تجنيب البلاد المجاعة قبل عامين، وتابع لوكوك "عندما أفكر بما تعنيه المجاعة، لا أفهم حقيقة لماذا لا يتم بذل مزيد من الجهود لمنعها".