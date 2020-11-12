إصابات كورونا اليومية في بريطانيا تتخطى 33 ألف حالة

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 33 ألفا و470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية، أمس الأربعاء، 595 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتسجل بذلك أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ مايو الماضي.

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1,256,725 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 50,365 حالة وفاة.

ودعت منظمة الصحة العالمية، أمس، إلى ضرورة استخدام أدوات الصحة العامة المتوفرة حاليًا للوقاية من فيروس كورونا، وسط أنباء وصفتها بـ "المشجعة" عن ظهور لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع "تويتر" إن الأنباء المتداولة عن لقاح "فايزر" المضاد لكورونا مشجعة، معربة عن أملها بأن يسفر في النهاية عن نتائج جيدة.