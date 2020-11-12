السعودية تستأنف صرف المساعدة المقطوعة من جديد وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي

استمرار صرف المساعدة المقطوعة وما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاستعداد لإطلاق الدفعة الجديدة من صرف المساعدة المقطوعة خلال الفترة القادمة مع اتخاذ كامل الإجراءات اللازمة، بعد قيامها بالتأكيد بالاستعداد صرف المساعدة المقطوعة والمبالغ للمستحقين المكتملة حساباتهم من قام منهم بتحديث البيانات اللازمة، وقامت بنفي صحة ما تم تردده في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقف صرف دفعات مقطوعة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، موضحة أن تلك الأخبار ليس لها أساس من الصحة، حيث أن هناك توجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين ضرورة توسيع قاعدة المشمولين بالدعم من الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الدخل المتوسط، وذلك ليتم توفير احتياجاتهم اللازمة ومتطلبات المعيشة الخاصة بهم.

شروط المساعدة المقطوعة واستمرار صرفها

تعريف المساعدة المقطوعة هي إحدى مصادر الدعم التي تقوم المملكة العربية السعودية بصرفها للفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا للأسر ذوي الدخل المحدود داخل المملكة و أرجائها، ويتم صرفها بشكل مستمر سواء شهري أو سنوي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ويتم صرفها للفئات الآتية مع توافر الشروط الواجبة:

عدم وجود عمالة مهنية.

عدم وجود سجلات أو رخص تجارية.

المشمولون بمعاش الضمان الاجتماعي.

ألا يتجاوز دخل المستحق الشهري الحد المانع للصرف.

ألا يتجاوز عدد العمالة غير المهنية لديه ثلاثة عمال.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

في الوقت الذي قامت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من ضرورة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة في الرابط الموضح سابقاً، موضحة أن من الضروري تحديث تلك البيانات الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، حتى يتم توفير الدعم لمستحقي الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة، وذلك تطبيقاً خطة الحكومة واستراتيجية رؤية 2030 خطة المملكة السعودية لتطوير وتوسيع الخدمات و للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبل، مع العلم بأنه في حالة عدم تحديث البيانات الخاص بالشخص المستفيد المستحق لصرف دفعات الضمان، حتى لا يتم وقفها وتعليقها مؤقتًا حتى إتخاذ إجراء التحديث.

التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة والضمان الاجتماعي

يتم التقديم للمواطنين في المملكة العربية السعودية للحصول على دعم المساعدة المقطوعة والضمان الاجتماعي عبر الفروع والمقرات المنتشرة في جميع أرجاء المملكة، أو تسجيل طلب التقديم عبر مكاتب البريد وتوثيق المستندات الرسمية الدالة على ذلك، وفور قبوله ضمن المشمولين سيتم إعلامه من خلال رسالة عبر الجوال الخاص بالمستحق للدعم.