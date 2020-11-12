تمويل شخصي يصل الي 60 ألف ريال سعودي بأقل راتب شهري، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل معروف بتمويل نفاذ، وهو كذلك من اهم المنتجات لتي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية حالياً والمعروف مسبقاً ببنك التسليف والادخار، لذا فقد نوضح لكم زوار موقعنا “موقع ثقفني” خطوات الحصول علي التمويل كما نستدرج معكم الشروط المطلوبة من أجل الحصول علي التمويل.

أن يكون الشخص المتقدم لطلب التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية مواطن سعودي الجنسية. ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً. ألا يكون الشخص المتقدم مديون بسداد قرض من بنك التنمية الاجتماعية. أن يكون العميل المتقدم لديه وثيقة عمل وترخيص بتركيب المركبات فقط. أن يكون العميل لديه مبلغ بالتسجيل الإتماني 30 ألف ريال سعودي أو اقل، ويجب ألا يتجاوز ذلك. ألا تزيد مدة التمويل الشخصي عن 5 سنوات أي 60 شهراً. تقديم جميع الضمانات والمستندات لبنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. يجب توافر جميع الشروط والحكام المحددة من بنك التنمية الاجتماعية من أجل الحصول علي التمويل الشخصي الذي يصل الي 60 ألف ريال سعودي. يجب سداد جميع الرسوم الإدارية والأقساط بالمعاد المحدد وبشكل منتظم. تقديم التأمين على المركبة لأصحاب العمل الحر الممول.

قم بتسجيل الدخول الي الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بنك التنمية الاجتماعية والمعروف سابقاً ببنك التسليف والادخار. كتابة رقم الهوية الخاصة بالعميل المتقدم بطلب التمويل الشخصي وإضافة رقم الايبان وأيضاً كتابة تدوين العنوان الوطني الخاص به. كتابة رقم الهاتف الجوال الخاص بالعميل المتقدم والمسجل في منصة أبشر الإلكترونية. كتابة جنس العميل المتقدم (ذكر أم أنثى). إضافة تدوين القطاع الخاص بالعميل المتقدم سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو متقاعد. كتابة نوع التمويل الراغب في الحصول عليه، والمبلغ المُراد، والراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم. كتابة كافة البيانات الأخري المطلوبة منك بشكل صحيح، ثم انقر علي تسجيل والذهاب لأقرب فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية في منطقتك.

شروط الحصول علي تمويل شخصي يصل الي 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعيةكيفية التقديم من أجل الحصول علي التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية