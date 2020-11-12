تمويل شخصي فوري يصل الي 30.000 ريال سعودي

يقدم العديد من البنوك والشركات الكثير من الخدمات التمويلية بالمملكة العربية السعودية، وبجميع المبالغ التي يبحث عنها الكثير، حيث يرغب الكثير من البنوك والشركات في مساعدة المواطنين بالمملكة السعودية في عمل مشروع خاص بهم لزيادة الدخل المالي لهم بسبب سوء الأحوال المادية التي تمر علي الكثير من المواطنين، ومن ضمن هذه البنوك التي تقدم خدمات تمويلية، البنك الأهلي التجاري السعودي يقدم تمويل شخصي يصل الي 30.000 ريال سعودي وبراتب 3000 ريال فقط كحد ادني، ومن مميزات تمويلات هذا البنك انه تمويلا إسلامي، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتميز التمويل أيضا انه فوري وسرعة الإجراءات، ويتميز هذا التمويل بأقساط برنه لفترة 3 اشر الي 12 شهر، ولذا سوف نوضح لكم الآن كيفية الحصول علي تمويل شخصي من البنك الأهلي التجاري السعودي، واهم الشروط الواجب توافرها من اجل الحصول علي التمويل الشخصي.كيفية الحصول علي التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري
يمكن لجميع المواطنين الحصول علي التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري، ولاكن بعد أن تتوفر لديهم جميع الشروط اللازمة، حيث انه يمكن الحصول علي تمويل براتب 3000 ريال سعودي ويصل التمويل الي 30.000 ريال سعودي من البنك الأهلي التجاري، من خلال التسجيل علي الموقع الرسمي لبنك الأهلي التجاري من خلال الرابط التالي: البنك الأهلي التجاري، ثم بعد ذلك يمكنك إدخال جميع البيانات اللازمة وإدخال رقم الهاتف وسوف يتم الرد عليك بالموافقة بعد توافق الشروط والأحكام اللازمة.شروط الحصول علي التمويل لدي البنك الأهلي
لا بد أن تتوفر جميع الشروط التي قام البنك الأهلي التجاري بتحديدها من اجل الحصول علي التمويل الشخصي، حيث يقدم البنك تمويل شخصي يصل الي 30.000 ريال سعودي وبراتب 3000 ريال سعودي، حيث أن التمويل متاح للمواطن السعودي والمقيمين.
- التمويل للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية والمواطن السعودي فقط.
- يمكن الحصول علي التمويل الشخصي للمواطن السعودي العامل في القطاع الحكومي والشركات الكبري.
- التمويل براتب 3000 ريال سعودي كحد ادني وبراتب 4000 ريال سعودي كحد اقصي.
- لا بد أن يقل عمر العميل المتقدم عن 18 للمواطن سعودي الجنسية.
- لا بد أن يقل عمر المواطن المقيم بالمملكة عن 22 عاما.
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