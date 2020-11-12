أحصل علي تمويل يناسب جميع الفئات يصل 60.000 ريال بقسط شهري 300 ريال

تمويل شخصي يصل إلي 60.000 ألف ريال وبقسط شهري 300 ريال سعودي حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أقوي البنوك في المملكة حيث يقدم العديد من الخدمات التمويلية التي تستهدف العديد من الفئات سواء أن كان للرجال أو النساء ويهدف التمويل إلي مساعدة جميع الأسر السعودية والتي تساعد المواطنين في عمل مشروع خاص بهم، كما يتميز التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية والتي يمكن الاستفادة منها من خلال الموقع الرسمي بنك التنمية الاجتماعية الإلكترونية، وها نحن الأن نوضح لكم من خلال موضعنا هذا عن كيفية الحصول علي تمويل يصل إلي 60 ألف ريال سعودي من بنك التنمية الاجتماعية.

مزايا التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية

يتميز التمويل الشخصي من التنمية الاجتماعية بالعديد من المزايا ومنها يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتفق مع تعاليم الدين الإسلامي ولا يتطلب دفع رسوم، ويتم فترات السداد طويلة تصل إلي خمس سنوات من بعد الحصول علية، حيث يقدم العديد من الخدمات التمويلية التي تستهدف العديد من الفئات سواء أن كان للرجال أو النساء ويهدف التمويل إلي مساعدة جميع الأسر السعودية، ويمكن لأي مواطن سعودي الحصول علي تمويل شخصي يصل إلي 60.000 ريال سعودي أن يقدم بالتسجيل علي موقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماَ. يجب إحضار كافة الأوراق والوثائق المطلوبة وذلك لأجل الحصول علي تمويل شخصي. يجب علي المتقدم إحضار العنوان الوطني ورقم الهاتف المسجل من بوابة أبشر وزارة الداخلية من أجل الحصول علي تمويل شخصي. يجب علي المتقدم إحضار الرقم البنكي والهوية الوطنية.

كيفية الحصول علي التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية

يمكن التقديم علي تمويل شخصي من بنك التنمية الاجتماعية بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال الخطوات التالية: