”الصحة العالمية”: نتواصل مع مركز غاماليا الروسي حول وضع لقاحه ضد كورونا...

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتواصل مع مركز "غاماليا" العلمي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، الذي طور لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، حول إدراجه في قائمة أمصال حالات الطوارئ.

وقالت المنظمة، في بيان لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إنها كانت على اتصال بمركز غاماليا الروسي "الذي أبدى اهتمامه بطرح استمارة لإدراج اللقاح في قائمة الأمصال المسموح استخدامها في حالات الطوارئ".

وأضافت: "ننتظر بفارغ الصبر تلقي البيانات حول لقاحهم المرشح سبوتنيك V. في حال التوصل إلى استنتاج يؤكد أن المنتج المطروح للتقدير يستجيب للمعايير الضرورية لإدراجه في القائمة، ستقوم منظمة الصحة العالمية بنشر النتائج على نطاق واسع".

ويعني إدراج اللقاح في قائمة الطوارئ أن منظمة الصحة العالمية ستوصي الدول الأعضاء فيها باستخدامه.

وسبق أن أكدت المنظمة أن هناك 170 لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا يجري العمل عليها في العالم حاليا، لكنها لم تجري حتى الآن اختبارات مبدئية لأي من هذه الأمصال ولم تصدر بالتالي قائمة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، المعني بإنتاجه وتوزيعه، أن الاختبارات أثبت فعالية المصل بنسبة 92%.