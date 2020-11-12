بينها دولتان عربيتان.. بريطانيا تزيل عدة دول من قائمة الحجر الصحي للوافدين

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، رفع عدد من الدول من قائمة عزل الوافدين منها بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وضم التحديث الجديد للقائمة كلا من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين وشيلي وايسلندا، وكمبوديا، ولاوس، وقطر وجزر تركس وكايكوس.

ويعني هذا القرار أن الوافدين من هذه الدول، أصبحوا لا يحتاجون إلى دخول حجر صحي لمدة أسبوعين، كما يفتح الباب أمام إمكانية قضاء عطلات الشتاء في دبي بمجرد رفع قيود السفر الترفيهي.

وكتب وزير النقل البريطاني جرانت شابس في تغريدة على تويتر: "تمت إضافة البحرين وشيلي وأيسلندا وكمبوديا ولاوس والإمارات العربية المتحدة وقطر وجزر تركس وكايكوس إلى قائمة ممر السفر الآمن. إذا وصلت من هذه البلدان بعد الساعة 4 صباحًا يوم السبت 14 نوفمبر، فلن تحتاج إلى عزل نفسك".

وفي الوقت نفسه، تمت إزالة اليونان من قائمة عدم الحظر الصحي، وسيحتاج أي وافدين من هناك إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين إذا دخلوا المملكة المتحدة بعد الساعة 4 صباحًا يوم 14 نوفمبر.

والاستثناءات الوحيدة هي العديد من الجزر اليونانية التي لا تزال مدرجة في قائمة "المخاطر المنخفضة": كورفو وكريت ورودس وزاكينثوس وكوس.