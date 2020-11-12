وفاة رئيس غانا الأسبق جيري رولينجز

أعلنت الرئاسة الغانية، اليوم الخميس، وفاة الزعيم الغاني الأسبق جيري رولينجز، الذي استولى على السلطة مرتين في انقلاب عسكري لكنه استمر في إحلال الحكم الديمقراطي للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، عن عمر يناهز الـ 73 عاما.

وأطاح رولينجز بالجنرال فريدريك أكوفو عام 1979 عندما كان ملازمًا في الجيش. سلم السلطة للحكم المدني بعد فترة وجيزة.

وعقب ذلك قام بانقلاب آخر بعد ذلك بعامين، شجب فساد الحكومة وضعف القيادة، وتولى الحكم بعد ذلك.

ومن 1981 إلى 1993، حكم رولينجز كرئيس لحكومة عسكرية مدنية مشتركة. وفي عام 1992، تم انتخابه رئيسًا بموجب دستور جديد، وتولى هذا المنصب في العام التالي وقضى فترتين قبل تسليم السلطة إلى جون كوفور الذي خلفه في عام 2001.

وقال المصدر في الرئاسة إن رولينجز توفي صباح الخميس، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى، وفق ما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.