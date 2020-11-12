ولي العهد السعودي: حققنا إنجازات غير مسبوقة في فترة وجيزة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية استطاعت في فترة وجيزة تحقيق إنجازات غير مسبوقة، مضيفًا أن المملكة تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم.

وأشار بن سلمان في كلمة له، اليوم الخميس إلى أن السعودية تسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه، لافتا إلى أن الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح الخطط الاقتصادية.

وأوضح أن المملكة تحقق نموا متسارعا في السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا أن السعودية إحدى أفضل 10 دول في الـ G 20 بالتعامل مع تبعات كورونا.

وأعرب عن تفاؤله بتسارع وتيرة النمو مع زوال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن ملف البطالة تم وضعه كإحدى الأولويات.

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن زيادة معدلات التوظيف هي أحد أولويات الحكومة، مؤكدا أن برامج وسياسات الحكومة ستخفض البطالة عند 7% قبل 2030.

وأكد ولي العهد السعودي أن المرأة السعودية تعيش الآن مرحلة تمكين غير مسبوقة، وباتت شريكًا للرجل السعودي في تنمية الوطن جميعًا دون تفرقة.

وأشار إلى أن نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ إجمالي تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية بما يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية.