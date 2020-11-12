محمد بن سلمان: المرأة السعودية تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة.. ونرفض الربط بين الإسلام والإرهاب

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إن المرأة السعودية في السابق كانت لا تستطيع السفر بدون تصريح، ولا حضور المناسبات الرياضية والثقافية، ولا قيادة السيارة، ولا تستطيع ممارسة الكثير من الأعمال، ولا تستطيع انهاء قضاياها دون محرم، وقد عانت من ذلك لعشرات السنين.

وأضاف بن سلمان في كلمة اليوم الخميس، أن اليوم فتعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير مسبوقة في مجال العمل والأحوال الشخصية، وباتت فعليا شريكا للرجل السعودي في تنمية الوطن جميعا دون تفرقة.

وأشار إلى أنها حصلت على الفرصة لتقود التنمية في وطنها بالمعنى الأشمل، فعلى سبيل المثال، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% الى 31%"، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأكد أن المملكة تشهد نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظرًا لما تمتلكه المملكة من ارث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها.

وأضاف أن خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الانسان كمبرر.

ولفت الأمير بن سلمان إلى أن هذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضاد من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال، مؤكدا أن السعودية تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، وفي الوقت نفسه ترفض محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح.