العفو الدولية: عشرات المدنيين قتلوا في تيجراي بـ إثيوبيا

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، عن أن عشرات وربما مئات الأشخاص تعرضوا للطعن والقتل في منطقة بإقليم تيجراي الإثيوبي قبل يومين.

وقالت منظمة العفو "لقد أكدنا حدوث المذبحة التي راح ضحيتها عدد كبير جدا من المدنيين، الذين يبدو أنهم كانوا عمال باليومية ولم يشاركوا بأي حال من الأحوال في الهجوم العسكري الجاري" ، في إشارة إلى حملة القوات الفيدرالية ضد القوات المحلية.

ولم يصدر رد فوري من الحكومة الإثيوبية أو زعماء تيجراي المحليين.

وتم قطع الاتصالات ومنع وسائل الإعلام من المنطقة.