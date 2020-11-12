أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، عن أن عشرات وربما مئات الأشخاص تعرضوا للطعن والقتل في منطقة بإقليم تيجراي الإثيوبي قبل يومين.
وقالت منظمة العفو "لقد أكدنا حدوث المذبحة التي راح ضحيتها عدد كبير جدا من المدنيين، الذين يبدو أنهم كانوا عمال باليومية ولم يشاركوا بأي حال من الأحوال في الهجوم العسكري الجاري" ، في إشارة إلى حملة القوات الفيدرالية ضد القوات المحلية.
ولم يصدر رد فوري من الحكومة الإثيوبية أو زعماء تيجراي المحليين.
وتم قطع الاتصالات ومنع وسائل الإعلام من المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العفو الدولية: عشرات المدنيين قتلوا في تيجراي بـ إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.