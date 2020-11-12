صدر بعد هزيمته.. ترامب يشتعل غضبا من لقاح فايزر ويأمر وزير الصحة بالتحقيق

أثارت الأخبار التي تم تداولها بخروج لقاح فايزر ضد كورونا بعد 6 أيام فقط من الانتخابات الأمريكية غضب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأشار إلى أن الأزمة الصحية التي ضربت البلاد بسبب تفشي كورونا كانت ذريعة للتآمر ضده.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست مساء الأربعاء أن ترامب انتقد إدارة الغذاء والدواء بعد الكشف عن أن لقاح فايزر ضد كورونا كوفيد 19 والذي أعلنت الشركة عن أنه فعال بنسبة 90 في المائة.

وفي الساعات التي أعقبت إعلان يوم الإثنين، كلف ترامب وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار بـ "الوصول إلى حقيقة'' ما حدث مع شركة فايزر، حسبما قال مسئول كبير في البيت الأبيض للصحيفة.