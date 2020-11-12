إصابة جديدة بـ كورونا داخل البيت الأبيض

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن إصابة مستشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كوري ليفاندوفسكي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الأربعاء، عن إصابة مسئول جديد في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بفيروس كورونا، وذلك أثناء حضوره مناسبة أقامها ترامب ليلة الانتخابات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن المدير السياسي بالبيت الأبيض، بريان جاك، أصيب بفيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة جاك جاءت و3 آخرون داخل البيت الأبيض، جاءت بعد حضورهم مناسبة في ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض، حيث أصيب مارك ميدوز ، رئيس موظفي البيت الأبيض، وبن كارسون ، وزير الإسكان، وديفيد بوسي، مستشار ترامب.

ولفتت الصحيفة إلى أن مئات الأشخاص حضروا المناسبة في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض لعدة ساعات، مبينة أن الكثير منهم لم يكن يرتدي الكمامات خلال اختلاطهم ببعضهم ومتابعتهم لنتائج الانتخابات.

وأوضح مصدران للصحيفة، أن مساعد آخر في الجناح الغربي للبيت الأبيض أصيب بفيروس كورونا أيضًا، لكنه من غير الواضح حتى الآن، متى أصيب المسئول الآخر، وما إذا كان قد حضر الحفل ليلة الانتخابات أم لا.