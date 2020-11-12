تمويل شخصي يصل الي 300 ألف ريال وبفترة سداد 240 شهر

تمويل شخصي من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين السعوديين بفترة سداد مرنة ومريحة للغاية، حيث تصل فترة السداد التي يوفرها البنك 240 شهر حسب قدرة العميل المالية علية السداد، فقد يشتهر بنك الراجحي السعودي بتوفيره تمويل شخصي متفقاً مع ضوابط الشريعة الإسلامية فهو من أقوي البنوك داخل أراضي المملكة العربية السعودية، لذا فقد نقدم لكم شروط وخطوات التقديم للحصول علي تمويل شخصي بقيمة 300 ألف ريال سعودي وبفترة سداد 240 شهراً من بنك الراجحي.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية

يوفر بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية العديد من التمويلات الشخصية المختلفة والتمويلات الخاصة بالشركات والمؤسسات الكبري، فالكثير من المواطنين السعوديين يثقون ثقة كبيرة في بنك الراجحي لتقديمه الكثير من التمويلات الشخصية ذات المصداقية الكاملة، فهو يقدم تمويل شخصي بمبلغ قد يصل الي 300 ألف ريال سعودي كحد أقصي لتمويل، ولكن لابد من الحصول علي التمويل الشخصي معرفة بعض الشروط التي تخص ذلك التمويل، وهي تتم علي النحو الأتي:

يتيح التمويل الشخصي لجميع المواطنين حاملي الجنسية السعودية، وأن يكون الشخص المتقدم من أبوين سعوديين ومقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم. ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالشخص المتقدم من اجل الحصول علي القرض الذي يصل الي 300 ألف ريال سعودي من بنك الراجحي عن 5 ألالاف ريال سعودي كحد أدني للقطاع الحكومي، وألا يقل الراتب الشهري للعميل المتقدم بطلب التمويل عن 6400 ريال سعودي للقطاع الخاص كحد ادني. لابد من توفير جميع المستندات والوراق المطلوبة قبل التقديم لطلب الحصول علي التمويل من بنك الراجحي السعودي في المملكة العربية السعودية.

الرابط الخاص ببنك الراجحي لطلب الحصول علي التمويل الشخصي إلكترونياً

يقدم بنك الراجحي السعودي الشهير داخل أراضي المملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع قد يصل إلي 300 ألف ريال سعودي، وقد يوفر البنك فترة سداد طويلة وممتدة إلي 240 شهراً من بعد إيداع المبلغ في الحساب الخاص بالعميل، فقد يتوفر التمويل لجميع المواطنين السعوديين والحاملي للجنسية السعودية في حالة توافر الشروط والضوابط التي حددها بنك الراجحي السعودي لدي العميل المتقدم بطلب التمويل، حيث لا يتيح بنك الراجحي التمويل للمقيمين والوافدين داخل أراضي المملكة من الجنسيات الأخري، كما لابد من توافر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، فقد يتمكن العميل السعودي التقديم عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي دون شرط الذهاب الي البنك واختصار الوقت والمجهود.