سامبا فتح حساب | خطوات فتح حساب سامبا إلكترونياً 1442

تعد سامبا فتح حساب من أهم الأغراض التي يبحث عنه المواطنين من أجل امتلاك حساب جارٍ سواء للسعودي أو للمقيمين في أراضي المملكة، حيث يقدم بنك سامبا العديد من القروض الشخصية والتي تعد من أفضل برامج التمويل والقروض الشخصية المتاحة في بنوك المملكة، والتي تتوافق جميعها مع شروط الشريعة الإسلامية.

أولاً قم بالدخول على موقع البنك الإلكتروني التابع لبنك سامبا.

ثم اضغط على نموذج طلب جديد وقم بملء جميع البيانات المطلوبة في الخانات المحددة والموضحة أمامك على الشاشة.

وتحتوي قائمة البيانات المراد تسجيلها على ( الأسم، العنوان، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الجوال ).

بعد ذلك قم بملء جميع البيانات الخاصة المتعلقة بالحساب، بالإضافة إلى تعبئة البيانات الخاصة بالجنسية الأخرى في حال إذا كان العميل من الوافدين.

قم بملء جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالضرائب.

بعد التأكد من صحته قم الخطوات السابقة قم بالضغط على خانة إرفاق المستندات وتقديم الأوراق المطلوبة والتي تتطلب بطاقة الهوية الوطنية للعميل و شهادة الراتب موثقة من جهة العمل التابع إليها العميل أو كشف حساب من البنك في حالة قيام العميل بتحويل راتبه إلى بنك آخر.

بعد إتمام الخطوات السابقة كاملة، يجب التوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك سامبا في المملكة السعودية أو خارجها وذلك من أجل إتمام إجراءات فتح الحساب البنكي.

طريقة فتح حساب في سامباشروط فتح حساب بنك سامبا

وضع البنك بعض الشروط من أجل فتح الحساب وهي:

يجب على المتقدم لفتح حساب بنكي في بنك سامبا أن يتجاوز عمره 18 عاما، وليس أقل من هذا ولكن قد وفر البنك خدمة فتح حساب خاص بالقاصرين، من أجل التغلب على هذه المشكلة.

إذا كان المتقدم لفتح حساب حامل الجنسية السعودية فيجب عليه أن يقوم بتقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية.

أما إذا كان المتقدم مقيم في المملكة وحامل أحد الجنسيات الأخرى فيجب عليه أن يقوم بتقديم صورة الإقامة.

خدمات بنك سامبا

يقدم بنك سامبا العديد من الخدمات التي يتمثل بعضها في الأتي:



يمكن للعميل إدارة الأموال والقدرة على التحكم في المعاملات المصرفية بكل سهولة على مدار اليوم وبشكل إلكتروني عن طريق الإنترنت.

يوفر بنك سامبا للعملاء إمكانيه استخراج دفتر شيكات وبطاقة صراف آلي من أجل تيسير إدارة الأموال وإجراء المعاملات البنكية بطرق ابسط.

يتميز بنك سامبا بخدمة فريدة من نوعها تجعله متميزاً عن كثير من غيره من البنوك في المملكة إلا وهي “سامبا ألبيرت”، حيث تتيح هذه الخدمة إرسال رسائل نصية وإشعارات من خلال هاتف الجوال والبريد الإلكتروني حيث يمكن من خلال الخدمة معرفة جميع تفاصيل التعاملات المصرفية والحساب البنكي الخاص بالعملاء.

يوفر البنك خدمات سامبا موبايل والتي تسهل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة إلى التوجه لفرع البنك.

تمويلات بنك سامبا

يمنح بنك سامبا المصرفي قروضاً للأشخاص كنوع من المساعدة سواء كانت قروض للزواج أو لتأسيس مشروعات أو للدراسة وغيرها العديد وذلك من أجل سد احتياجات الأفراد وتوفير سبل الراحة والأمان، وأمثلة تلك التمويلات هي:

قرض المتقاعدين، حيث يصل هذا القرض إلى حوالي 500,000 ريال سعودي، للمتقاعدين عن العمل و العجزة حتى يتمكنوا من تأسيس مشاريعهم الخاصة بهم.

ريال سعودي، للمتقاعدين عن العمل و العجزة حتى يتمكنوا من تأسيس مشاريعهم الخاصة بهم. كذلك يقدم البنك تمويل شخصي للمقيمين بدون الحاجة إلى كفيل، حيث يصل القرض إلى 5000 ريال سعودي ، بأقل راتب.

، بأقل راتب. قرض التمويل العقاري من بنك سامبا.

تمويل بيت الخير من بنك سامبا

يوفر سامبا العديد من من التمويلات المتميزة للعملاء بحيث تكون هذه القروض لا تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكنك إجراء جميع التحويلات المالية من حساب لآخر دون الحاجة للرجوع إلى البنك.

يمكنك فتح حساب بنكي جديد في أقل من خمس دقائق فقط.

يُتيح البرنامج إمكانية إلغاء تنشيط البطاقة الائتمانية وذلك من خلال الدخول إلى حساب البنكي وإلغاء نشاط بطاقة الصراف الآلي.

يمكنك أيضاً فتح حساب سامبا توفير من خلال التطبيق، وكذلك أيضاً فتح حساب ثمرات.

يمكنك دفع جميع فواتير السداد والمعاملات الحكومية مثل فاتورة الكهرباء والمياه والغاز أيضاً من خلال البرنامج.

خدمة سامبا موبايل

تمثل النقاط السابقة بعض المميزات التي يمكنك أن تحصل عليها من خلال تحميل برنامج سامبا موبايل، ويمكنك لأي شخص تحميل البرنامج بكل سهولة كالتالي:

رقم بنك سامبا

بناءً على رغبة البنك في التواصل الدائم مع العملاء أعلن البنك عن الأرقام التي يمكن للعملاء التواصل من خلالها مع البنك.

إذا كنت مقيم بداخل المملكة العربية السعودية فيمكنك الاتصال على الأرقام الأتية:

كافة عملاء سامبا داخل السعودية يمكنهم التواصل عبر الرقم 2000-124-800، أما عملاء سامبا الماسية فيمكنهم الاتصال عبر الرقم 6000-124-800، ولعملاء الحسابات الخاصة بمجموعة سامبا المالية يمكنهم الاتصال لرقم 0777-124-800، ويمكن لغير العملاء لمجموعة سامبا المالية أيضاً داخل السعودية الحصول على كافة الاستفسارات والمعلومات حول التعامل مع سامبا المالية وذلك من خلال الاتصال بالرقم 1010-124-800

إما في حالة إذا كنت مقيم بخارج الملكة العربية السعودية فيمكنك الاتصال على الأرقام الأتية:

لكافة عملاء سامبا خارج المملكة يمكنكم التواصل عبر الرقم 7400-479-11-966،ولعملاء الحسابات الخاصة بمجموعة سامبا المالية يمكنهم التواصل عبر الرقم 9304-479-11-966 .

في نهاية المقالة نكون قد تعرفنا طريقة فتح حساب في بنك سامبا وأهم الشروط المطلوبة لفتح الحساب والتمويلات التي يقدمها البنك وكذلك معرفة أرقام البنك.