هيئة الأرصاد السعودية تحذر من سقوط أمطار رعدية على 4 مدن

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من سقوط أمطار رعدية يصاحبها رياح سطحية نشطة مما يسبب عدم رؤية على مدينة الحائل، وقد ذكرت الأرصاد على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الأمطار ستسقط على محافظات سعودية متعددة وهي السليمي، الشملي، بقعاء وحائل وسميراء وموقق وأن الأمطار مستمرة إلى العاشرة مساء اليوم الخميس.

كما نوهت الأرصاد عن سقوط أمطار رعدية أيضًا على مدينة الجوف وأن هذه الأمطار سوف يصاحبها أيضًا رياح سطحية نشطة تؤدي إلى ضباب الرؤية على المدن التالية: القريات، سكاكا، طبرجل وأن هذه الأمطار سوف تستمر في الهطول حتى العاشرة مساءً.

كما تصل الأمطار إلى مدن رفحاء وطرق وعرعر على حدود المملكة الشمالية، كما أن الأمطار الرعدية المصاحبة للرياح السطحية النشطة والتي تؤدي إلى ضباب الرؤية ستصل أيضًا إلى أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل ولكن ستظل هذه الأمطار في الهطول حتى الثامنة من مساء اليوم الخميس.

هذا وقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد حماية البيئة خلال التقرير الذي أصدرته مؤخرًا استمرار وجود فرص للأمطار الرعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة مسبوقة برياح سطحية تؤدى إلى تدني مستوى الرؤية على بعض مدن الحدود الشمالية مثل حائل والقصيم وشمال مدينة الشرقية وأيضًا بعض مناطق جازان وعسير والباحة.

وقد نصح عبد الله الحربي أحد المهتمين بالطقس أهالي بعض المدن بارتداء الملابس الشتوية بداية من مساء اليوم الخميس من خلال تويتر ذكر عبد الله أن مدن الشمال وهي تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية بالإضافة إلى بعض مناطق من الوسطي مثل القصيم وشمال شرقها وشرق المدينة المنورة ستشهد برودة في الجو بداية من مساء اليوم.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية في مثل هذا الوقت من كل عام تشهد حالة من الأمطار الرعدية والرياح السطحية النشطة في معظم مدنها لذلك فإن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحرص بشكل دائم على متابعة الحالة الجوية أولا بأول .

يذكر أن المملكة العربية تشهد مناخًا حارًا بشدة خلال فصل الصيف وحاد برودة قاسية خلال الشتاء بالإضافة إلى هطول الأمطار ما بين المتوسطة إلى الشديدة وفي معظم الأوقات تكون أمطار رعدية ويصاحبها رياح نشطة في حين أن المنطقة الوسطي من الأراضي السعودية تشهد جفاف وحرارة شديدة في الصيف وبرودة وجفاف أيضًا خلال الشتاء أما في المناطق الساحلية فإن درجة حرارتها تكون مرتفعة ويصاحبها نسبة كبيرة من الرطوبة، وهذا يعنى اختلاف الطقس بين مدن ومحافظات المملكة ويكون ذلك على أساس التضاريس الجغرافية التي تتضمنها هذه المنطقة.

والغريب في الأمر أن المملكة العربية السعودية تشهد سقوط الأمطار في فصلي الشتاء والربيع ولكنها الأمطار في فصل الربيع تكون قليلة وتسقط هذه الأمطار على مناطق متعددة في السعودية إلا منطقة المرتفعات الجنوبية الغربية فإن الأمطار الغزيرة تسقط عليها خلال فصل الصيف ويصاحبها رطوبة مرتفعة خاصة على السواحل والمرتفعات الغربية معظم أيام العام ولكن الرطوبة تصبح قليلة إذا كان الاتجاه إلى الداخل.