جو بايدن يعلق على حادث تحطم طائرة حفظ السلام بالبحر الأحمر

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن تعازيه لضحايا تحطم طائرة تابعة لقوات حفظ السلام، بالبحر الأحمر، اليوم الخميس.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "أتقدم بأحر التعازي لأحباء قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة".

وأضاف: "أشارك جميع الأمريكيين في تكريم تضحياتهم، وأنا أبقي أحباءهم في صلواتي".

وأعلنت وزارة الدفاع التشيكية، اليوم الخميس، أن سبب تحطم مروحية قوات حفظ السلام فوق البحر الأحمر، هو تعرضها لعطل تقني.

وكانت قوات حفظ السلام أعلنت، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى تحطم مروحية قوات حفظ السلام في البحر الأحمر، إلى 8 قتلى، من بينهم 6 أمريكيين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر أن مروحية تابعة لقوات حفظ السلام تحطمت، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 8 جنود من جنسيات مختلفة.

وأوضحت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر، أن القتلى هم 6 أمريكيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت الوكالات الأجنبية أن التحطم حدث قرب جزيرة تيران في البحر الأحمر ، وأن المروحية ليست تابعة للقوات المسلحة المصرية.

ونفت وسائل الإعلام ما تردد من أنباء حول سقوط المروحية في سيناء.