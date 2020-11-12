بايدن يتلقى اتصالا من بابا الفاتيكان.. وهذا ما دار به

قال فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني هنأه بفوزه برئاسة أمريكا في اتصال هاتفي.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، وجه بايدن في بيان، الشكر للبابا فرانسيس على مباركته وتهنئته.

وأضاف البيان أن بايدن طلب من البابا فرانسيس العمل معًا في قضايا تشمل رعاية الفقراء ومعالجة تغير المناخ والترحيب بالمهاجرين واللاجئين.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أعلنت السبت الماضي، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

ومع إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يصبح بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.