يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.. إرهابي يعترف بانتحال صفة زعيم داعش في ولاية يوتا الأمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي صدر اليوم الخميس، أن رجلًا يبلغ من العمر 23 عامًا في ولاية يوتا الأمريكية يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بعد أن اعترف بأنه انتحل صفة زعيم جماعة داعش الإرهابية لمساعدة شخصين متطرفين في التخطيط لهجمات.
"مراد سوليوفيتش اعترف أنه في مراسلاته مع شخص آخر "أ"، تظاهر بأنه زعيم داعش عبر الإنترنت، وكان يعتقد الشخص الذي يحادثه وشخص آخر "ب" أنه زعيم داعش، وكان يقدم المشورة بشأن الأهداف المحتملة لهجوم إرهابي ونصائح حول كيفية التخطيط لهجوم.
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كما أقر سوليوفيتش بأنه قدم فيديو تعليميًا حول صنع القنابل إلى الشخص "أ" في المراسلات لمشاركته مع الشخص "ب" لأغراض "تدريب ومساعدة الشخص"ب" في تنفيذ هجوم إرهابي، وفقًا لاتفاق الإقرار بالذنب، الذي أعلنه سوليوفيتش.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية أنه من خلال توزيع مقطع فيديو تعليمي حول صنع القنابل، حاول سوليوفيتش تقديم دعم مادي لداعش.
ويواجه سوليوفيتش عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وذكر البيان أنه سيتم تحديد موعد النطق بالحكم على المتهم المقر بالذنب، الذي لا يزال رهن الاحتجاز، في وقت لاحق.
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