هل استسلم الرئيس الأمريكي.. حملة ترامب تبدأ في تسريح العاملين

بدأت حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الخميس، في إخطار الموظفين المتوقع تسريحهم الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الأمر دائمًا مع تاريخ انتهاء الحملة، في نفس الوقت الذي يصر فيه ترامب وحلفاؤه على أن سباق 2020 لم ينته، ويستمرون في مواجهة التحديات القانونية.

ومن بين الذين تم تسريحهم هذا الأسبوع موظفون لم يبقوا في العادة بعد الانتخابات، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في مجال البحوث والعمليات أثناء الانتخابات.

وكشف شبكة سي ان ان الأمريكية استمرار العديد من المسؤولين في الحملة بمناصبهم، بما في ذلك أجزاء من فريق جمع الأموال والفريق القانوني، في محاربة فوز جو بايدن. ومع ذلك، تم أيضًا تسريح بعض أعضاء هذه الفرق.

وأفادت شبكة سي ان ان الأمريكية أن الموظفين تنتهي فترة عملهم في 15 نوفمبر، حيث إنه لم يتلق الكثيرون منهم أي إشارة على تمديد عقودهم على الرغم من جمع التبرعات للحملة من أجل معركة قانونية.