فضيحة الانتخابات الأمريكية.. مذيع فوكس نيوز: الأموات صوتوا لـ بايدن | فيديو

تطعن حملة دونالد ترامب في نتائج الانتخابات الأمريكية، مستشهدة بوقائع احتيال ومخالفات، بما في ذلك استخدام "موتى" - لتقديم أوراق الاقتراع واستغلال أسمائهم من أجل دعم المرشح المنافس.
وكشف مذيع قناة فوكس نيوز "تاكر كارلسون" عن قائمة واسعة من القتلى الأمريكيين الذين "صوتوا" في يوم الانتخابات.
وتضمنت القائمة، التي قدمت خلال عرض برنامجه مساء الأربعاء، أسماء وتواريخ وفاة عشرات المواطنين الأمريكيين - بعضهم توفي منذ فترة طويلة في عام 2003.
وبينما لم يتم الكشف عن خيارات الاقتراع للناخبين المتوفين، توقع مذيع فوكس نيوز أنهم اختاروا بايدن.
وانتقد مذيع فوكس وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة لكونها "مهتمة تمامًا برئاسة جو بايدن'' وعدم تغطية التزوير المزعوم في الانتخابات، مدعيا أنهم يفعلون ذلك عمدا.
يدعي كارلسون أن تزوير الانتخابات المزعوم تم تسهيله من خلال التصويت عن طريق البريد. يشرح قائلًا: "يميل الموتى إلى التصويت كثيرًا عندما تسهل عليهم التصويت".
وأضاف "كانت الذريعة كوفيد 19، وكان علينا القيام بذلك لأسباب تتعلق بالصحة العامة ، تذكر؟ لم يكن لدينا خيار! لقد كانت حالة طوارئ صحية عامة!" ويخلص كارلسون إلى أن "التأثير كان تشجيع الاحتيال".
ورسم كارلسون ولاية نيفادا كمثال، حيث تم إرسال بطاقات الاقتراع إلى "كل ناخب مسجل" في الولاية، سواء طلبوا تلك البطاقات أم لا، وحيث لم يتم تحديث أكثر من 40.000 تسجيل لمدة 10 سنوات.
ويفترض كارلسون أن بطاقات الاقتراع هذه يمكن إرسالها إلى الموتى، واستلامها، ثم الإدلاء بها من قبل شخص آخر.
ووفقًا لمضيف قناة فوكس نيوز، فإن المزاعم الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات قد تسبب الكثير من المتاعب.
ووصلت الانتخابات الأمريكية الدرامية التي جرت في 3 نوفمبر والتي حرضت دونالد ترامب ضد جو بايدن، إلى نقطة الحسم في اليوم الخامس من فرز الأصوات، عندما توقعت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى أن نائب الرئيس السابق هو الفائز.
وقبل بايدن بسرعة دور الرئيس المنتخب، لكن ترامب رفض التنازل وتعهد بالطعن في نتيجة التصويت في العديد من الدول التي غيرت قواعد اللعبة، مدعيا أن العملية كانت محفوفة بالمخالفات والتلاعب.
وعلى وجه الخصوص، أكد فريق ترامب أن عددًا كبيرًا من بطاقات الاقتراع تم الإدلاء بها من قبل القتلى، مستشهدين بنسلفانيا كمثال.
كما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن أصوات الغائبين أدلى بها الأمريكيون المتوفون في نيويورك وفلوريدا.
وفي الآونة الأخيرة، نجحت حملة ترامب في جعل سلطات جورجيا تجري إعادة فرز يدوية كاملة للأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية، نظرًا لتقارب النتائج.
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