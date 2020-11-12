بنسبة مشاركة فاقت 23%.. إقرار التعديل الدستوري في الجزائر

أقر المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الخميس، رسميا التعديل الدستوري الجديد بنسبة مشاركة فاقت الـ 23%.

وقال المجلس الدستوري الجزائري إن نسبة المشاركة على استفتاء التعديل الدستوري بلغت 23.84% ونسبة التصويت بنعم بلغت 66.80% ونسبة التصويت بلا بلغت 33.20%.

وكشفت أحزاب تكتل قوى البديل الديمقراطي المعارض في الجزائر عن موقفها من الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث أعلنت مقاطعتها للاستفتاء حول تعديل الدستور.

جاء هذا خلال فعاليات نظمتها الأحزاب بمقر حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بعدما لم ترخص لها السلطات عقد اللقاء في قاعة عمومية، بهدف الدفاع عن الحريات الديمقراطية والتعددية الحزبية بحسب قولها.

وذكرت الأحزاب المشاركة في اللقاء مقاطعتها للاستفتاء على تعديلات الدستور، مشددة علي أن أولوية المرحلة الحالية تفرض الاتجاه نحو انتقال ديمقراطي.

وفي الوقت الذي تتباين فيه آراء الطبقة السياسية حول التعديلات الدستورية، يرى مراقبون أن خيار المقاطعة لن يؤثر على المسار السياسي للسلطة وفق ما ذكرته قناة الغد الفضائية.