الجيش الليبي: تركيا وقطر تحاولان عرقلة المسار العسكري

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، اليوم الخميس، أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في ليبيا، اتفقت على فتح الطريق الرئيسي بين سرت ومصراتة.
وأضاف المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن بعض التشكيلات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي تحاول عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي تحركات عسكرية على خط سرت - الجفرة، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن الجيش الوطني الليبي يواجه الدعم التركي والقطري للميليشيات، موضحًا أن أنقرة والدوحة تحاولان عرقلة المسار العسكري في ليبيا.
كانت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في ليبيا، قررت اليوم الخميس، سحب المرتزقة من خطوط القتال كخطوة أولى قبل إخراجهم من البلاد، كما اتفقت على فتح وتأمين الطريق الساحلي.
واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على بداية فعلية لتنفيذ وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه تم تكليف لجنة لإخلاء السلاح من المنطقة بين سرت ومصراتة.
وتدور في ليبيا مفاوضات عسكرية بالتوازي مع جولة الحوارفي تونس لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه في أكتوبر.
واحتضنت تونس، اليوم الخميس، المباحثات بين ممثلين عن الأطراف الليبية المتنازعة، برعاية الأمم المتحدة، لليوم الرابع على التوالي بهدف التوصل إلى اتفاق حول تقاسم السلطة فى ليبيا.
وأكد مصدر نيابي، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ اليوم الخميس، أن الأطراف الليبية المجتمعة بمنتجع قمرت في تونس، اتفقت على صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد.
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