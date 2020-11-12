أمريكا وفرنسا تدخلان على خط أزمة كاراباخ بعد نشر روسيا قواتها

أعلنت روسيا اليوم الخميس عن أنه من المتوقع أن ترسل فرنسا والولايات المتحدة دبلوماسيين إلى موسكو قريبا لمناقشة نزاع ناجورنو كاراباخ، وذلك بعد يومين من نشر الكرملين قوات في الجيب العرقي للأرمن في أذربيجان لتأمين هدنة.

ويوسع وصول قوات حفظ السلام يوم الثلاثاء للإشراف على وقف إطلاق النار بين القوات الأذربيجانية والقوات العرقية الأرمينية في الجيب، البصمة العسكرية لروسيا بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة التي تعتبرها ساحتها الخلفية الاستراتيجية.

وتشارك موسكو في رئاسة مجموعة دولية تشرف على نزاع ناجورنو كاراباخ مع واشنطن وباريس، ولكنهما لم يشاركا في الاتفاق الذي وقعته روسيا وأرمينيا وأذربيجان لإنهاء ستة أسابيع من القتال على المنطقة المحاصرة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "لا نريد بأي حال من الأحوال أن نبتعد عن زملائنا الأمريكيين والفرنسيين".

علاوة على ذلك، قمنا بدعوتهم إلى موسكو، وسيصلون في غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة كيف يمكنهم المساهمة في تنفيذ الاتفاقات المحققة.

وأثار الاتفاق، الذي حقق مكاسب إقليمية للقوات الأذربيجانية ضد القوات العرقية الأرمينية في ناجورنو كاراباخ، احتجاجات في أرمينيا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان عندما أعلن في وقت مبكر يوم الثلاثاء.

وتظاهر مئات المتظاهرين لليوم الثالث في العاصمة الأرمينية يريفان يوم الخميس مرددين هتافات "نيكول خائن!"، ثم توجهوا إلى مقر جهاز الأمن للمطالبة بالإفراج عن بعض قادة ونشطاء المعارضة المعتقلين يوم الأربعاء.

وقال باشينيان، الذي انتخب في 2018 بعد احتجاجات في الشوارع ضد مزاعم فساد أطاحت بالنخبة السابقة ، يوم الخميس إنه وقع الاتفاق لتأمين السلام وإنقاذ الأرواح.