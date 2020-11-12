روسيا اليوم : خطأ جسيم في الأردن قد يرفع اصابات كورونا اليومية الى 8 آلاف يوميا

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دوت الخليج:- رجح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، الخميس، تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك بالنظر للأحداث التي رافقت الانتخابات.
وأضاف حجاوي أن الأحداث التي رافقت النتائج الأولية للانتخابات كانت مفاجئة، لافتا إلى ضرورة تطبيق أوامر الدفاع بشكل كلي لمنع تفشي عدوى كورونا.
ونوه بأن قلة مشاركة كبار السن في الانتخابات كانت لصالح الوضع الوبائي، الأمر الذي يشير إلى أن تزايد الإصابات جراء التجمعات لن تنعكس على الوفيات.
وأدلى الأردنيون يوم الثلاثاء، بأصواتهم الانتخابية في صناديق الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، ضمن إجراءات صحية وطبية ضد فيروس كورونا، أعقبها بعض أعمال شغب في بعض المناطق احتجاجا على نتائج الانتخابات.
المصدر: روسيا اليوم
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