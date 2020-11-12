الشرطة السويسرية تنتشر في مدينة بيال إثر إطلاق أعيرة نارية 

نقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "بليك" أن الشرطة السويسرية انتشرت في مدينة بيال اليوم الخميس إثر إطلاق أعيرة نارية في البلدة.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا إطلاق 5 أعيرة نارية وشاهدوا شخصين اثنين ممددين على الأرض.

وأفاد شاهد عيان لصحيفة 20 Minuten بأن شجارا سبق إطلاق النار.

وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة Berner Zeitung عن الشرطة تأكيدها أن الهدوء رجع إلى البلدة.