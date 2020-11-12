الإصابات تقفز 38.6 ٪ في أسبوع ..بريطانيا تسجل 33470 حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس عن تسجيل 33470 حالة إصابة بفيروس كورونا - بزيادة 39 في المائة عن الخميس الماضي - على الرغم من المؤشرات التي تظهر تباطؤ تفشي الوباء.
ويعد عدد الحالات هو الأعلى منذ بدء تفشي كورونا كوفيد 19 ويأتي بعد أسبوع من بدء الإغلاق الوطني الثاني لإنجلترا.
ومع ذلك، تشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن تفشي المرض في البلاد قد بدأ بالفعل في التباطؤ والتقلص قبل بدء الإغلاق في 5 نوفمبر، ومن المتوقع أن يستمر في التقلص طوال نوفمبر خلال القواعد الصارمة.
وعلى الرغم من أن رقم اليوم مرتفع، إلا أن أعداد الحالات في وزارة الصحة لا تتعلق بيوم معين - فالإصابة البالغة 33000 التي تم الإعلان عنها اليوم ستأتي من الاختبارات التي أجريت في عدة أيام خلال الأسبوع الماضي أو أكثر.
وهو ما لا يعني أن جميع هؤلاء الأشخاص كانت نتائجهم إيجابية اليوم، وفقا لـ ديلي ميل
وتظهر بيانات الاختبار أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالعدوى قد ارتفع يوم الاثنين 9 نوفمبر، عندما أصيب 24642 شخصًا أخذوا مسحات.
وتمثل الاختبارات من اليوم 11685 من إجمالي اليوم، وهي أعلى بكثير من حوالي 20000 في كل يوم من يومي الأسبوع السابقين.
ومن المعروف أيضًا أن نظام الاختبار لا يلتقط جميع المصابين بـ كوفيد 19 لأن الكثيرين لا تظهر عليهم الأعراض أبدًا، ما يعني أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالإيجابية يمكن أن يتقلب دون تغيير جوهري في حجم تفشي المرض.
ولم توضح وزارة الصحة الارتفاع المفاجئ الذي حدث اليوم ولم يتمكن الخبراء من تفسير الزيادة المفاجئة - حيث قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن العديد من الحالات كانت لأشخاص من المحتمل أن يكونوا قد أصيبوا بالفيروس قبل الإغلاق.
وقال البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا، في إيجاز بعد ظهر اليوم إنه "من المهم عدم التركيز فقط على يوم واحد" وبدلًا من ذلك النظر في مجموعة متنوعة من مصادر البيانات.
وقالت دراسة أجرتها الحكومة البريطانية اليوم إنها شهدت "تباطؤًا'' في انتشار الفيروس في بداية الشهر الجاري
ولكن الخبراء يتفقون على أن عدد الأشخاص المصابين حاليًا بالفيروس مرتفع للغاية - أفضل التقديرات تشير إلى أنه أعلى من نصف مليون - وهو ما كان جزءًا من منطق رئيس الوزراء بوريس جونسون لفرض الإغلاق الثاني.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة الماضي إلى أن هذا ربما كان قد بدأ في الاستقرار قبل بدء الإغلاق بموجب القواعد المحلية ثلاثية المستويات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإصابات تقفز 38.6 ٪ في أسبوع ..بريطانيا تسجل 33470 حالة إصابة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.